Жителям Подмосковья рассказали о полезных сервисах по земельным вопросам

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Арендаторы муниципальной и государственной земли, а также нынешние и потенциальные обладатели участков в Подмосковье могут воспользоваться новыми удобными онлайн-сервисами. О них рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

— В Подмосковье более 100 тысяч арендаторов муниципальной и государственной земли, для которых мы сделали удобный сервис — «Личный кабинет арендатора». Он позволяет арендатору в онлайн-режиме получать информацию о своих объектах, — отметила она в комментарии РИАМО.

В личном кабинете можно посмотреть сведения по каждому договору аренды, включая сроки его действия и оплаты платежей. Недавно была добавлена функция онлайн-оплаты арендных платежей при помощи банковских карт.

Также в этом году в Подмосковье запустили два сервиса на региональном портале госуслуг, которые помогают гражданам получить информацию о недвижимости. Первый позволяет рассчитать размер платы за изменение вида разрешенного использования участка на тот, который допускает строительство жилья.

Второй сервис позволяет провести предпроверку участка перед обращением за выкупом или перераспределением земли.

До этого москвичам рассказали о работе онлайн-ассистента в сервисе «Общественные обсуждения».