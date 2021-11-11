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Более 50 несовершеннолетних водителей выявили в Москве за три месяца

Евгений Белоусов

Город
Более 50 несовершеннолетних водителей выявили в Москве за три месяца
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За последние три месяца сотрудники столичного управления ГИБДД привлекли к административной ответственности более двух тысяч раз несовершеннолетних за езду по дорогам общего пользования. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.

— Сотрудниками Госавтоинспекции активизирована работа по выявлению транспорта, зарегистрированного на несовершеннолетних, водители которых сознательно перемещаются по дорогам общего пользования, избегая ответственности за нарушения правил дорожного движения, — передает пресс-служба.

Как говорится в сообщении, за последние три месяца инспекторы ГИБДД выявили более 50 владельцев таких транспортных средств, в их отношении вынесено почти 2,4 тысячи постановлению об административном нарушении.

Привлечение к административной ответственности за нарушения, которыезафиксированы при помощи фото-видеофиксации, совершенные данными водителями, будет происходить автоматически, отмечается в сообщении.

До этого в ГИБДД проанализировали нарушения правил дорожного движения (ПДД) на дорогах столицы за третий квартал текущего года и назвали топ-10 автомобильных марок-«нарушителей» ПДД.

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