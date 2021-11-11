«Остановитесь»: Поргина осудила первые шаги Хабенского на посту худрука МХТ Чехова

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Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина осудила нового художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского за его первые решения на новом посту. Ее возмутило, что новый худрук театра вернул в репертуар спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж. Комедия».

Женщина отметила, что эта постановка не заслуживает внимания зрителей.

— Это о любви двух гомосексуалистов, я думаю, это не очень смотрится. Мне это смешно, переписанная глупость. И уже выступали люди православные, уже говорили: «Остановитесь». Уже убрал Женовач, теперь Хабенский восстановил. Он, наверное, считает, что это шедевр. Я этого не понимаю, — цитирует женщину BLITZ+.

Спектакль российского режиссера Константина Богомолова «Идеальный муж. Комедия» вернули в репертуар Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова решением Хабенского в понедельник, 1 ноября. В пресс-службе МХТ уточнили, что ближайшие даты показа поставки назначили на 22 и 23 декабря текущего года. Приобрести билеты можно с 6 ноября.

27 октября актера Константина Хабенского назначили новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. Тогда в Министерстве культуры РФ отметили, что новому худруку предстоит дальнейшая работа в соответствии с традициями театра, и выразили уверенность, что профессиональные качества и авторитет Хабенского позволят ему «объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень».