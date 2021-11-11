Андрей Бочкарев: 27 объектов планируется построить в Москве в 2022–2024 годах по программе «Безопасный город»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

За счет городского бюджета в 2022–2024 годах в Москве планируется возвести 27 объектов программы «Безопасный город». Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в рамках программы в Москве возведут пожарные депо и отделения полиции, потому как от этих объектов напрямую зависит безопасность горожан.

Заммэра добавил, что в 2022–2024 годах в столице возведут семь пожарных депо с численностью спасателей в 630 человек.

— Реализация программы по строительству новых пожарных депо уже позволила нам добиться существенных результатов в предупреждении чрезвычайных ситуаций природного характера, а также минимизации их последствий, — подытожил глава Стройкомплекса.

Недавно на учебно-тренировочном полигоне в Апаринках воссоздали 14 точек, чтобы проверить оперативность и готовность пожарных и спасателей к выполнению своих работ. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГОЧСиПБ). Участниками данного мероприятия стали расчеты реагирующих подразделений Пожарно-спасательного центра Москвы и спасатели авиацентра столицы. Отмечается, что в этом году участники тренировки прибывали на полигон как на место реального происшествия. В отличие от предыдущего года, они не знали, какие испытания их ожидают.