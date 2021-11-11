Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 28 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий заменили в Москве

Полина Долганова

Город
Более 28 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий заменили в Москве
Фото: АГН Москва

В 2021 году в Москве заменили свыше 28 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, на всех объектах ремонт был проведен в срок.

Заммэра добавил, что перед рабочими стояла важная задача — устранить колейность, которая образуется из-за интенсивного движения и перепадов температуры. Впоследствии она может стать причиной серьезного ДТП.

Так, специалисты Комплекса городского хозяйства привели в порядок асфальт на ключевых дорогах Москвы — на Ленинградском, Ломоносовском и Волгоградском проспектах, а также на Варшавском, Каширском, Щелковском и Киевском шоссе.

Бирюков напомнил, что рабочие привели в порядок участок Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц с использованием современной технологии бесшовной укладки. С ее помощью можно в самые короткие сроки выполнить большой объем работ.

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили ремонтные работы на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту в пятницу, 5 ноября. Строители заменили на объектах гидроизоляцию и обновили асфальт. Работы проводились круглосуточно. Во время ремонта движение машин не перекрывалось. Работы осуществлялись на одной из полос проезжей части.

Читайте также:
Дорогибетонукладка асфальта
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте