Более 28 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий заменили в Москве

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В 2021 году в Москве заменили свыше 28 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, на всех объектах ремонт был проведен в срок.

Заммэра добавил, что перед рабочими стояла важная задача — устранить колейность, которая образуется из-за интенсивного движения и перепадов температуры. Впоследствии она может стать причиной серьезного ДТП.

Так, специалисты Комплекса городского хозяйства привели в порядок асфальт на ключевых дорогах Москвы — на Ленинградском, Ломоносовском и Волгоградском проспектах, а также на Варшавском, Каширском, Щелковском и Киевском шоссе.

Бирюков напомнил, что рабочие привели в порядок участок Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц с использованием современной технологии бесшовной укладки. С ее помощью можно в самые короткие сроки выполнить большой объем работ.

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили ремонтные работы на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту в пятницу, 5 ноября. Строители заменили на объектах гидроизоляцию и обновили асфальт. Работы проводились круглосуточно. Во время ремонта движение машин не перекрывалось. Работы осуществлялись на одной из полос проезжей части.