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Более 52 тысяч человек написали этнографический диктант в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Более 52 тысяч человек написали этнографический диктант в Подмосковье
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более 52 тысяч человек в Московской области приняли участие в международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минобразования региона.

— Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. С каждым годом все больше подмосковных жителей принимают участие в этнографическом диктанте, — отметила зампред областного правительства Ирина Каклюгина.

В этом году акция прошла в онлайн-формате с 3 по 7 ноября.

По словам Каклюгиной, этнографический диктант — это отличная возможность не только проверить свои знания о культуре народов, проживающих в России, но и повысить уровень этнокультурной грамотности.

До этого сообщалось, что Москва стала одним из лидеров Большого этнографического диктанта. В этом году диктант провели в смешанном формате. Его можно было написать на официальном сайте проекта или очно, но с соблюдением всех необходимых мер от коронавируса.

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