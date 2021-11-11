Риелтор объяснил, почему у петербуржцев вырос спрос на загородную недвижимость

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Число сделок в Ленобласти выросло в период пандемии. В условиях ограничений горожане стали больше интересоваться недвижимость за пределами города. Об этом рассказалпрезидент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

— Пандемия явилась огромным катализатором большого интереса наших граждан к Ленинградской области. Если раньше загородная недвижимость — это было так называемое второе или третье жилье, то теперь оно перешло в разряд необходимости, — отметил он в комментарии изданию «Невские новости».

Горский отметил, что в условиях пандемии многие предпочитают жить за городом, выбираясь в Петербург периодически, по необходимости. Часто люди рассматривают для покупки жилье на вторичном рынке.

По его словам, за год цены на загородную недвижимость выросли в среднем от 15 до 35 процентов. Экспертотметил, что возможен и дальнейший рост, но он будет не таким активным.

До этого агент по недвижимости сообщил о росте цен на жилье в Санкт-Петербурге. Цены на квартиры в Петербурге выросли в несколько раз: за год стоимость жилой недвижимости поднялась примерно на 25 процентов, а в некоторых сегментах — на 45 процентов.