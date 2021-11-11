Андрей Бочкарев: Начался основной этап строительства депо «Аминьевское»
На западе Москвы начался основной этап строительства электродепо «Аминьевское», которое будет предназначено для обслуживания Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, к настоящему моменту специалисты завершили демонтаж существующих конструкций и ведут активные земляные работы.
По словам главы Стройкомплекса, депо появится на территории площадью более 15,7 гектара на месте бывшей промышленной зоны с западной стороны улицы Генерала Дорохова.
Заммэра добавил, что рабочие продолжают проходку тоннеля соединительной ветки от БКЛ к строящемуся объекту.
Гендиректор компании «Мосинжпроект», которая является оператором развития столичного метрополитена, Юрий Кравцов пояснил, что специалисты провели уже большую часть тоннеля.
— Строительство тоннеля, который пройдет от переходной камеры между станциями «Аминьевская» и «Давыдково», ведет щит «Эсмина», уже пройдено почти 600 метров из примерно 800 запланированных, — отметил Кравцов.
Он заключил, что на участке работ продолжает устройство ограждений из буросекущих свай. В настоящее время их готовность оценивается как высокая.
За счет городского бюджета в 2022–2024 годах в Москве планируется возвести 27 объектов программы «Безопасный город». Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в рамках программы в Москве возведут пожарные депо и отделения полиции, потому как от этих объектов напрямую зависит безопасность горожан. Заммэра добавил, что в 2022–2024 годах в столице возведут семь пожарных депо с численностью спасателей в 630 человек.