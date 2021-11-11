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Андрей Бочкарев: Начался основной этап строительства депо «Аминьевское»

Полина Долганова

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Андрей Бочкарев: Начался основной этап строительства депо «Аминьевское»
Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

На западе Москвы начался основной этап строительства электродепо «Аминьевское», которое будет предназначено для обслуживания Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, к настоящему моменту специалисты завершили демонтаж существующих конструкций и ведут активные земляные работы.

По словам главы Стройкомплекса, депо появится на территории площадью более 15,7 гектара на месте бывшей промышленной зоны с западной стороны улицы Генерала Дорохова.

Заммэра добавил, что рабочие продолжают проходку тоннеля соединительной ветки от БКЛ к строящемуся объекту.

Гендиректор компании «Мосинжпроект», которая является оператором развития столичного метрополитена, Юрий Кравцов пояснил, что специалисты провели уже большую часть тоннеля.

— Строительство тоннеля, который пройдет от переходной камеры между станциями «Аминьевская» и «Давыдково», ведет щит «Эсмина», уже пройдено почти 600 метров из примерно 800 запланированных, — отметил Кравцов.

Он заключил, что на участке работ продолжает устройство ограждений из буросекущих свай. В настоящее время их готовность оценивается как высокая.

Проходческий щит «Светлана» закончил свою работу на участке от камеры съездов у Перовской нефтебазы до станции «Нижегородская» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Проходческий щит «Светлана» закончил свою работу на участке от камеры съездов у Перовской нефтебазы до станции «Нижегородская» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Станция входит во второй пусковой участок Некрасовской линии от «Косино» до «Нижегородской», открыть который планируется в 2019 году / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Станция входит во второй пусковой участок Некрасовской линии от «Косино» до «Нижегородской», открыть который планируется в 2019 году / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Как строится БКЛ: выход метрощита «Светлана» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Как строится БКЛ: выход метрощита «Светлана» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Как строится БКЛ: выход метрощита «Светлана» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Как строится БКЛ: выход метрощита «Светлана» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Новый перегон в будущем соединит две станции Большого кольца — «Нижегородскую» и «Авиамоторную» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Новый перегон в будущем соединит две станции Большого кольца — «Нижегородскую» и «Авиамоторную» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Как строится БКЛ: выход метрощита «Светлана» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Как строится БКЛ: выход метрощита «Светлана» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Получившая красивое имя «Светлана» многотонная машина за девять месяцев проложила 1200 метров под землей на глубине 24 метров / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Получившая красивое имя «Светлана» многотонная машина за девять месяцев проложила 1200 метров под землей на глубине 24 метров / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
На базе объединенной станции «Нижегородская» ведется строительство крупнейшего транспортного хаба Москвы — «Рязанская» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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На базе объединенной станции «Нижегородская» ведется строительство крупнейшего транспортного хаба Москвы — «Рязанская» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Общая длина перегона от станции «Авиамоторная» до «Нижегородской» составляет порядка 2,5 километра / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Общая длина перегона от станции «Авиамоторная» до «Нижегородской» составляет порядка 2,5 километра / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Сейчас готова половина тоннеля / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Сейчас готова половина тоннеля / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Новый перегон в будущем соединит две станции Большого кольца — «Нижегородскую» и «Авиамоторную» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
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Новый перегон в будущем соединит две станции Большого кольца — «Нижегородскую» и «Авиамоторную» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

За счет городского бюджета в 2022–2024 годах в Москве планируется возвести 27 объектов программы «Безопасный город». Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в рамках программы в Москве возведут пожарные депо и отделения полиции, потому как от этих объектов напрямую зависит безопасность горожан. Заммэра добавил, что в 2022–2024 годах в столице возведут семь пожарных депо с численностью спасателей в 630 человек.

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