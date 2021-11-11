Сергунина: Москвичи выберут победителей туристической премии «Путеводная звезда — 2021»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

На портале «Активный гражданин» открылось голосование за лучшие туристические проекты года. Голосование проходит в рамках городского конкурса «Путеводная звезда — 2021». Отдать свой голос за понравившегося кандидата можно до 3 декабря включительно.

Организаторами премии был сформирован шорт-лист. Он включает в себя от пяти до десяти кандидатов в каждой из 18 основных номинаций. Лауреаты будут определены по итогам онлайн-голосования.

Номинации «Ресторан русской кухни», «Московская кондитерская», «Московский гастромаркет», «Москва в радиоэфире», а также «Стартап года», которая была представлена туристическим сервисом Russpass, являются новыми в этом году. Более подробно ознакомиться с номинациями можно на официальном сайте премии.

— Всего на конкурс поступило больше 200 заявок. Среди номинантов — отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Победителей определят москвичи. Голосование пройдет в несколько этапов, первый из них начинается сегодня, — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передает официальный сайт мэра Москвы.

Уже с 11 ноября каждый желающий может отдать свой голос за кандидата в номинациях — «Московские впечатления: выставки и музеи», «Московское гостеприимство: музеи», «Московские впечатления: для детей», «Московское гостеприимство: новая точка притяжения», «Московские впечатления: экскурсии, развлечения».

С 12 ноября откроется голосование по пяти номинациям, посвященным объектам размещения, — «Лучшая гостиница «пять звезд», «Лучшая гостиница «четыре звезды», «Лучшая гостиница «три звезды», «Лучший хостел» и «Лучший бутик-отель».

С 15 ноября будет доступен выбор лучших гастрономических заведений в четырех номинациях — «Лучший московский завтрак», «Лучший ресторан русской кухни», «Лучшая московская кондитерская», «Лучший московский гастромаркет».

16 ноября пройдет завершающий этап голосования. Тогда проголосовать можно будет за представленные номинации «Москва в медиа», «Москва в радиоэфире», «Стартап года», «Московское гостеприимство: туроператор».

Лауреаты будут объявлены в середине декабря. Им вручат диплом и статуэтку. Кроме этого, тревел-блогер и компания, внесшая вклад в развитие детского туризма, получат специальные призы.

СПРАВКА

Премию «Путеводная звезда» учредило в 1999 году правительство Москвы. Ее цель — повышение туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются отели, туристические компании, городские гастрономические фестивали и другие проекты. Попробовать свои силы в конкурсе приглашают индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, работающих в Москве. Победителей выбирают на основе оценок экспертов, рейтингов мировых систем бронирования, отзывов потребителей и результатов голосования в «Активном гражданине».