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Эксперты рассказали, чем москвичи занимались в нерабочие дни

Евгений Белоусов

Общество
Эксперты рассказали, чем москвичи занимались в нерабочие дни
Игровая приставка

В Москве с 28 октября по 7 ноября действовал режим нерабочих дней. О том, чем жители столицы занимались в освободившееся время, рассказали эксперты «Авито Услуг».

Многих жителей столицы не остановило закрытие салонов красоты. СПА процедуры они решили провести дома. По сравнению с концом октября в первую ноябрьскую неделю в Москве на 59 процентов вырос спрос на услуги в категории «Красота и здоровье». Также на 34 процента вырос спрос на парикмахерские услуги, на 61 процент более востребованным стал маникюр.

Но все рекорды побили игровые приставки. Москвичи стали больше заботиться о сохранении гаджетов, предпочитая покупке новых ремонт старых, и посвятили себя в нерабочие дни видеоиграм. Спрос на ремонт игровых приставок вырос на 525 процентов, а на 17 процентов стали более востребованы услуг по настройке интернета и локальных компьютерных сетей.

— В период нерабочих дней и ноябрьских праздников также заметно возросла популярность бытовых услуг, которые в обычные рабочие дни многие бесконечно откладывают на потом, — отметил руководитель отдела маркетинга «Авито Услуг» Иван Чулков.

До этого, 2 ноября, пресс-служба «Авито» рассказала «Вечерней Москве», что москвичи заказывали в интернете на ноябрьские праздники. Самыми популярными товарами из интернет-магазина стали изделия для спорта, развлечения, готовки, а также домашняя одежда.

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