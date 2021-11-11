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В России предложили создать на «Госуслугах» раздел жалоб на фейки о коронавирусе

Ирина Игнатенко

Общество
В России предложили создать на «Госуслугах» раздел жалоб на фейки о коронавирусе
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать на базе сервиса «Госуслуги» раздел, в котором граждане могут сообщать о распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе, а также об игнорировании санитарных правил.

По словам Петрова, таким образом можно создать «инструмент народного контроля», который особенно необходим в настоящее время. Он отметил, что практически каждый день возникают ситуации, когда некоторые граждане и учреждения нарушают санитарные ограничения и правила.

По его словам, данный сервис поможет «снизить физическую нагрузку на операторов специальных служб, систематизировать поступающие жалобы и позволит государственным органам быстрее реагировать на поступающие сигналы».

Письмо с подобным предложением Петров направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, передает RT.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что нынешняя волна пандемии коронавируса распространяется быстрее.

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