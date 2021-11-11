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Рафик Загрутдинов: Завершается строительство учебного корпуса с дошкольным отделением в районе Левобережный

Полина Долганова

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Рафик Загрутдинов: Завершается строительство учебного корпуса с дошкольным отделением в районе Левобережный
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Смольная, владение 61аКарта всех событий

Строительство учебного корпуса с дошкольным отделением в районе Левобережный подходит к концу. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, объект готов более чем на 75 процентов. В настоящее время специалисты ведут фасадные работы, а также начали отделывать здание и благоустраивать территорию.

Здание будет располагаться по адресу улица Смольная, владение 61а. Учебный корпус рассчитан на 250 мест, а дошкольное отделение — на 300 малышей.

Дошкольное отделение для детей в возрасте с 3 до 4 лет располагается на первом этаже здания. Однако при необходимости помещения можно оборудовать для групп, в которых обучаются дети младше трех лет.

В дошкольном отделении предусмотрены две группы предшкольной подготовки на 50 мест каждая.

В начальной школе учебного корпуса рабочие обустроили актовый зал с мобильной трибуной площадью 12 квадратных метров. С помощью специальной перегородки трибуну можно будет присоединиться либо к актовому, либо к спортивному залам.

Недавно заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что начальная школа и детский сад появятся в Савеловском районе города. Градостроительно-земельная комиссия, по его словам, уже одобрила строительство еще двух объектов образования в районе. Блок начальных классов на 150 школьников и детский сад на 60 мест будут возведены за счет девелопера.

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