Психолог пояснила, почему в современном мире много одиночек

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Психолог Яна Валовая рассказала, почему в современном мире большое количество одиночек как среди мужчин, так и среди женщин.

Она отметила, что раньше у людей был сильнее страх одиночества.

— Это легко объясняется нашей историей, которая заложена в генах. Если ты не один – ты в безопасности. Поэтому изначально страх одиночества, который пошел от наших предков, можно сказать, помогает создавать семьи, — отметила она в комментарии argumenti.ru.

Современный мир создал для людей максимально безопасные условия, в больших городах это выражено особенно ярко, отмечает эксперт. В настоящее время становится все большеуверенных в себе, свободных личностей, которым сложнее создать семейную ячейку.

По словам психолога, в настоящее время людям не нужны отношения, чтобы чувствовать себя в безопасности. Кроме того, у современного человека все чаще рождается более глубокий вопрос о том, зачем ему нужны отношения.

— Наше поколение прекращает существовать установками «жить только ради детей», «обязательно выйти замуж до 20 лет», «без мужа ты никто» и так далее, — добавила она.

До этого психологи объяснили, почему могут разрушиться даже самые крепкие отношения.