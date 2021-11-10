Психологи объяснили, почему могут разрушиться даже самые крепкие отношения

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Психологи назвали несколько причин, из-за которых могут разрушиться даже самые крепкие отношения.

Первая — появление безразличия. Если партнер или член семьи говорит вам: «Делай что хочешь, это твоя жизнь», — есть повод задуматься, считают специалисты. Возможно, ему попросту нет до вас дела, он потерял к вам интерес.

Если человек вынуждает вас плакать, унижаться, просить прощения, заниматься самобичеванием и постоянно внушает чувство вины, такие отношения также обречены.

Психолог Юрий Горелов отмечает, что чувством вины пользуются в основном те, чья психика далека от устойчивой.

— Если у человека есть непроработанные травмы, которые были долгое время запущены, то есть риск, что они будут проявляться до конца жизни. Пострадать от этого могут все — родители, дети, партнеры по бизнесу и браку, друзья, — отметил он в комментарии Life.ru.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие, — потеря доверия. Доверительные отношения во все времена считались залогом психологической безопасности, двигателем прогресса и налаживания социальных связей. Если партнер все чаще что-либо скрывает от вас или обманывает, такие отношения не продержатся долго.

До этого психолог объяснила, почему возникают любовные треугольники.