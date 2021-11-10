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Психолог объяснила, почему возникают любовные треугольники

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог объяснила, почему возникают любовные треугольники
Фото: Pexels

Психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала о природе любовного треугольника. Она отметила, что в браке он чаще всего возникает из-за супружеской скуки и невнимательности партнера.

По словам психолога, подобные отношения в рамках треугольника, когда человек не может определиться с выбором возлюбленного, могут доставить массу проблем. Человеку часто приходится обманывать, выкручиваться, находить время для всех.

Психолог отметила, что любовный треугольник — это постоянная адреналиновая встряска, на которую каждый из этой цепи подсаживается, как на иглу, и уже не может слезть.

Миллер добавила, что влюбляться несколько раз на протяжении жизни и строить новые отношения — нормально, а вот путаница и неразбериха обычно ни к чему не приводят. Поэтому, если человек понимает, что встретил настоящую любовь, лучше во всем признаться нынешнему партнеру и завершить одни отношения и начать новые, отметила эксперт.

Нередко бывает так, что в отношениях между мужчиной и женщиной ничего не предвещает беды, но вдруг происходит что-то необъяснимое, и мужчина начинает собирать чемоданы. Какие поведенческие модели женщины могут привести к разрыву любовных отношений, рассказала эксперт по работе с подсознанием Мария Самарина.

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