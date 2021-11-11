Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ледяной дождь ожидается в столичном регионе 12 ноября

Полина Долганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Ледяной дождь ожидается в столичном регионе 12 ноября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ледяной дождь придет в Москву в пятницу, 12 ноября. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в центре погоды «Фобос».

Отмечается, что осадки также ожидаются на западе и на юге Подмосковья, передает РИА Новости.

При этом в четверг, 11 ноября, москвичей ожидает облачная погода. В течение дня есть высокая вероятность дождя и мокрого снега. Об этом ранее сообщили на сайте Гидрометцентра. Днем в столице температура воздуха прогреется от плюс двух до плюс четыре градусов. Однако ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса. Кроме того, синоптики предупредили о возможном образовании гололедицы.

В этот день также ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью ветер прогнозируется юго-западный, западный. Его скорость составит 5–11 метров в секунду.

Читайте также:
ПогодаМоскванегативный прогноз
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте