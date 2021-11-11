Ледяной дождь ожидается в столичном регионе 12 ноября

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ледяной дождь придет в Москву в пятницу, 12 ноября. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в центре погоды «Фобос».

Отмечается, что осадки также ожидаются на западе и на юге Подмосковья, передает РИА Новости.

При этом в четверг, 11 ноября, москвичей ожидает облачная погода. В течение дня есть высокая вероятность дождя и мокрого снега. Об этом ранее сообщили на сайте Гидрометцентра. Днем в столице температура воздуха прогреется от плюс двух до плюс четыре градусов. Однако ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса. Кроме того, синоптики предупредили о возможном образовании гололедицы.

В этот день также ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью ветер прогнозируется юго-западный, западный. Его скорость составит 5–11 метров в секунду.