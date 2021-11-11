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Синоптики рассказали москвичам о погоде 11 ноября

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали москвичам о погоде 11 ноября
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Жителей Москвы в четверг, 11 ноября, ожидает облачная погода. В течение дня есть высокая вероятность дождя и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха прогреется от плюс двух до плюс четыре градусов. Однако ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса. Кроме того, синоптики предупредили о возможном образовании гололедицы.

В этот день ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью ветер прогнозируется юго-западный, западный. Его скорость составит 5–11 метров в секунду.

Атмосферное давление — 750 миллиметров ртутного столба.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в среду, 10 ноября, заявил, что прогноз относительно возможного наступления «еврозимы» в России вызывает сомнения, так как более чем на десять дней прогноз не оправдывается на 60–65 процентов. Никаких гипотез о грядущей зиме, по его словам, выдумывать не стоит. При этом в четверг, 11 ноября, в Московском регионе закончится похолодание и пойдет снег, а в субботу, 13 ноября, можно ожидать дожди.

С воскресенья, 14 ноября, в столицу придут «легкие зимние морозцы». Днем может похолодать до минус пяти градусов, а ночью температура воздуха будет составлять семь градусов мороза. Об этом в четверг, 11 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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