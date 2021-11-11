«Легкие зимние морозцы»: Вильфанд рассказал о похолодании в Москве

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

С воскресенья, 14 ноября, в столицу придут «легкие зимние морозцы». Днем может похолодать до минус пяти градусов, а ночью температура воздуха будет составлять семь градусов мороза. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Также он отметил, что до субботы включительно дневные температуры будут положительными. После этого днем и ночью столбики термометров будут держаться на отметке ниже нуля.

— В понедельник и вторник ночью температура будет опускаться уже до семи градусов мороза, днем — до пяти градусов мороза. И это максимальные температуры. Такой фон примерно на пару градусов ниже нормы. Такие легкие зимние морозцы уже, — заявил метеоролог в беседе с ТАСС.

Ночью, 11 ноября, москвичей предупредили о ледяном дожде. Он прошел на юго-западе и на северо-западе столицы. Ожидалось, что в два часа ночи накроет запад, северо-запад и север Подмосковья. В зону опасности войдут Руза, Истра, Солнечногорск, Клин, Одинцово, Дмитров и Долгопрудный. В 3-4 часа погодное явление может зацепить отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы.

В среду, 10 октября, «Вечерняя Москва» писала, что в столице в ночь с 10 на 11 ноября ожидается снег и метель с кратковременными ухудшениями видимости.