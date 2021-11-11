Российские специалисты изобрели электрокупол для защиты от беспилотников

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Ученые из Общевойсковой академии ВС России изобрели новый комплекс защиты объектов инфраструктуры от групповых атак дронов. Устройство способно отгонять и уничтожать беспилотники, сообщает «МИР 24».

Сообщается, что изобретение было запатентовано в конце октября. Оно состоит из управляемого электризуемого заграждения в форме двух сетчатых куполов, средств радиоэлектронного обнаружения, автоматизированного рабочего места оператора, устройства преобразования электрической энергии, источника питания, а также системы видеонаблюдения.

Система должна будет охранять от группового нападения беспилотников такие объекты инфраструктуры, как атомные электростанции и нефтехранилища. Устройство снабжено радиоэлектронной системой, которая дает возможность определять количество БПЛА и параметры их движения.

Как отмечают ученые, целесообразность изобретения заключается в экономичности его эксплуатации.

До этого сообщалось о создании робота-змеи. Ее разработали для поиска людей под завалами.