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Робот-змея поможет спасать людей из-под завалов

Вероника Ушакова

Общество
Робот-змея поможет спасать людей из-под завалов
Студент МАИ Михаил Должанский собирает робота-змею / Фото: Екатерина Алексеева/ Вечерняя Москва

1 ноября студент Московского авиационного института Михаил Должанский начал собирать робота-змею. Ее разработали для поиска людей под завалами. Юноша уже создал прототип устройства.

Электронная змейка ползет по столу, огибая импровизированные препятствия — кубики. Это прототип будущего робота, сделанный из сервоприводов (маленьких моторчиков — «ВМ»). Они скреплены модулями, распечатанными на 3D-принтере. Когда змейка «вырастет», она пойдет работать в МЧС. Будет уверенно ползать среди развалин, оставшихся после пожаров, взрывов, чрезвычайных ситуаций, и помогать спасателям находить людей в самых труднодоступных местах.

— На создание робота меня вдохновила реальная история, — объясняет студент пятого курса Московского авиационного института Михаил Должанский. — Мой научный руководитель Анатолий Качалин в 1988 году был ликвидатором последствий Спитакского землетрясения в Армении. Я послушал его рассказ и понял, что нужна такая система, которая будет помогать спасателям. Решил, что это должна быть именно змея. Ведь природа за нас уже все придумала. Это как в свое время человек смотрел на птицу, и в итоге изобрел самолет.

Змея может пролезть туда, куда не проберется человек и даже собака. Но чтобы робот смог ползать и в пустыне, и в воде, как настоящая змея, нужно сделать «кожу» максимально похожую на ту, что «носят» пресмыкающиеся в дикой природе. По расчетам изобретателя, для оболочки вполне подойдет ударопрочный пластик. В нем змея будет гладкой, обтекаемой и сможет легко сгибаться.

Аналоги таких роботов уже есть. Однако Михаил Должанский добавил в изобретение свое новшество.

— У моего робота есть возможность изменить характер движения. Такой функции нет больше ни у кого. Змея может ползти волнообразно, боком, прямо или даже сворачиваться в колесо. Это возможно за счет того, что робот собран по модулям, — рассказывает Михаил.

Также у робота-змеи будут установлены две видеокамеры: спереди и сзади. Это увеличит угол обзора, а также позволит устройству ползти назад и не застрять среди развалин. Управлять роботом оператор сможет дистанционно. А видеоизображение, получаемое с камер, будет транслироваться на экран компьютера или смартфона.

На создание готового робота Михаилу Должанскому понадобится еще примерно два года. Изобретатель планирует презентовать свое полностью готовое устройство публике в 2023 году.

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