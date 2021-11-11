Кардиохирург Бокерия рассказал, как лечат вегетососудистую дистонию

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Кардиохирург, профессор Лео Бокерия рассказал о том, как в современном мире лечат вегетососудистую дистонию.

Диагноз ВСД обычно ставят в России и странах постсоветского пространства, при этом на Западе о таком заболевании даже не подозревают. Вегетососудистая дистония — это функциональное нарушение нервной системы, которое характеризуется нарушением общего самочувствия и сбоями в работе ряда органов.

— Эту тему я сам часто оживляю, и вот почему: масса людей приходила ко мне с этим диагнозом. На самом деле у определенной группы людей есть такая врожденная болячка, как пролапс митрального клапана. Он имеет две створки: они смыкаются — и в это время кровь уходит, они открываются — и кровь приходит. Пролапс и характеризует эту самую вегетососудистую дистонию, которая проявляется такой небольшой неуравновешенностью и плохим самочувствием, — рассказал врач в интервью для YouTube-канала «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе».

Доктор отмечает, что сейчас таких пациентов благодаря современным методам исследования и ранней диагностики становится куда меньше.

— По ЭХО-кардиограмме врач ставит диагноз, назначает терапию, обязательно бассейн, прогулки, диету — и все проходит. Диагноз был десятки лет, пока не выяснили, что это пролапс, который надо оперировать, если створка перестала закрываться и сердце начало увеличиваться. Это прямое показание к операции, чтобы реконструировать либо заменить клапан. После этой операции человек продолжает спокойно жить в течении десятков лет, — объясняет врач.

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