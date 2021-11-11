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«Их удел — судачить, а мой — жить счастливо»: Волочкова рассказала, как относится к хейтерам

Ирина Игнатенко

Общество
«Их удел — судачить, а мой — жить счастливо»: Волочкова рассказала, как относится к хейтерам
Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к людям, которые отзываются о ней в негативном ключе и оставляют неприятные комментарии в соцсетях. Она отметила, что ей абсолютно все равно, что обсуждают люди и о чем они судачат.

— Потому что это их удел — судачить, а мой удел — жить счастливо, отдыхать на самых элитных курортах и заниматься любимым делом. Я прославляла Россию на мировых сценах, и кому это подвластно? — отметила она в комментарии Life.ru.

Заслуженная артистка РФ добавила, что у нее большое количество поклонников, она не отказывает никому ни в автографе, ни в фото, если поступают такие просьбы.

Ранее Анастасия Волочкова показала жителям Турции фирменный шпагат. Соответствующее фото звезда опубликовала в личном блоге. Для кадра балерина отдала предпочтение пестрому платью и туфлям на высоком каблуке. Подписчики негативно отреагировали на фотографию и пост Волочковой. Многие гневно посоветовали ей не демонстрировать шпагат так часто и в общественных местах.

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