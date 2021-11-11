Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД временно изменится в ноябре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Казанское направление Московской железной дороги, станция Авсюнино Карта всех событий

В связи с проведением ремонтных работ расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в ноябре. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщила пресс-служба МЖД.

Как говорится в сообщении, расписание электричек изменится с 12 по 28 ноября. Замену стрелочных переводов проведут 12 и 15 ноября на станции Авсюнино и участке Черусти — Кривандино. А в дневные часы с 12 по 26 ноября пройдут работы на участке Бронницы — Фаустово, в ночные часы продолжат реконструкцию железнодорожного моста через реку Нерскую на 76-м километре перегона Виноградово — Воскресенск. Также уточняется, что в выходные 20, 21, 27 и 28 ноября проведут ремонт пути на участке Пески — Голутвин.

— На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика, — говорится в сообщении.

10 ноября председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что утвержден проект развития территории между Киевским и Смоленским направлениями железной дороги, в рамках которого появится соединительная ветвь.