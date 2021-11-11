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Лингвист поддержала изменение орфографии русского языка

Ирина Игнатенко

Общество
Лингвист поддержала изменение орфографии русского языка
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Русскому языку пора обновить свою орфографию и пунктуацию из-за быстрого развития технологий и появления множества новых слов. Такое мнение Общественной службе новостей высказала доцент кафедры стилистики русского языка МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических наук Елена Кара-Мурза.

Она отметила, что в русском языке действительно накопилось достаточно новых слов из-за скорости развития технологий. Поэтому идея обновить правила 1956 года — это верный шаг, направленный на актуализацию единообразия.

— Язык меняется — возникают новые слова, новые конструкции. И люди должна знать, как их писать. Нормативность в этом и состоит — в том, чтобы писать единообразно, по определенным закономерностям, чтобы это помогало коммуникациям, — отметила она в комментарии ОСН.

Она добавила, что в старом своде правил присутствуют избыточные исключения, сложносформулированные правила.

Накануне стало известно, что Минпросвещения разработало проект, определяющий новый свод правил русской орфографии и пунктуации. Ведомство отметило, что в старых формулировках был обнаружен ряд пропусков и неточностей.

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