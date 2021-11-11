Поэт Кублановский назвал самый актуальный роман Достоевского

Библиотека имени Ленина / Фото: Анна Быкова

Творчество Федора Михайловича Достоевского является вершиной русской культуры, а наиболее актуальным в современной политической повестке является его роман «Бесы». Такое мнение высказал поэт и публицист Юрий Кублановский.

— Достоевский — это вершина русской культуры. И актуальность Достоевского никуда не уходит. Роман «Бесы» — это величайшее произведение о русской революции. Там закодировано все, вся трагедия русской революции и все отрицательные потенции, которые в ней содержатся, – пояснил он в комментарии «Радио 1».

Напомним, что 11 ноября 2021 года отмечается 200-летие Достоевского.

Ранее россияне перечислили любимых героев книг Достоевского. Самым любимым героем произведений классика Федора Достоевского у россиян стал Князь Мышкин из книги «Идиот». А самым популярным произведением писателя стал роман «Преступление и наказание», за ним следуют «Идиот» и «Братья Карамазовы».

Более 90 процентов россиян считают Достоевского одним из самых значимых отечественных авторов. Свыше 70 процентов опрошенных уверены в том, что произведения писателя повлияли на формирование их мировоззрения.