Объем сделок на портале поставщиков вырос более чем в четыре раза за девять месяцев

За девять месяцев 2021 года на портале поставщиков появилось 2,3 тысячи заявок, объем B2B-закупок по которым составил около 1,7 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за этот же период прошлого года на сайте было опубликовано 2,1 тысячи заявок на сумму свыше 374 миллионов рублей. С учетом этого, объем сделок вырос более чем в четыре раза.

Ефимов утверждает, что портал поставщиков дает московским предпринимателям возможность не только заключать контракты с городскими заказчиками, но и находить деловых партнеров среди других коммерческих структур.

— Таким образом представители малого и среднего бизнеса могут работать напрямую с крупными компаниями и лидерами рынка, — отметил заместитель мэра.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко уточнил, что сегодня портал поставщиков связан более чем с 40 внешними полезными для бизнеса сервисами. Среди них городские интернет-ресурсы для предпринимателей и торговые площадки.

Как сообщает руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, единая витрина закупок и таргетированная система рассылок позволяют поставщикам участвовать в госзакупках и проводить B2B-сделки в максимально сжатые сроки.

— Средняя сумма одной такой сделки в январе — сентябре текущего года составила более 700 тысяч рублей, тогда как за аналогичный период 2020 года она достигала 178 тысяч рублей. Субъекты МСП составляют на сегодняшний день 90 процентов пользователей портала, — утверждает Щербаков.

До этого, 4 ноября, стало известно, что наиболее активными регионами на портале поставщиков в 2021 году стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край. На сегодняшний день на портале работают поставщики со всей страны и заказчики из 39 регионов, включая Москву.