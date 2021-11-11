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Елена Малышева объяснила, чем опасна самоизоляция и локдаун

Анна Михалюк

Общество
Елена Малышева объяснила, чем опасна самоизоляция и локдаун
Фото: Пресс-служба Госдумы

Врач и телеведущая Елена Малышева высказала свою точку зрения по поводу введения локдауна и самоизоляции как меры профилактики от коронавирусной инфекции.

Она рассказывает, что риск заражения ребенка от другого ребенка составляет 0,3 процента, риск взрослого заразиться от ребенка составляет 1,5 процента, а основные передатчики этой инфекции – взрослые люди, где риск заражения был 4,5 процента и сейчас он вырос почти в два раза.

— Взрослые — главные драйверы этой пандемии. До сих пор есть одна страна в мире, где не было локдауна и масочного режима – это Швеция. Там дети ходили в школу, детские сады были открыты. В 2020 году в Финляндии был тяжелейший локдаун. По инициативе финского правительства провели анализ детских садов и школ Швеции и Финляндии. Оказалось, что когда детей запирают вместе со взрослыми, инфицированность и заболеваемость малышей была в 4 раза выше, чем в Швеции, где никто дома не сидел, — рассказывает врач в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Малышева подчеркивает, что к коронавирусу пора относиться так же, как и к гриппу. В качестве профилактических мер она называет вакцинацию, которая особенно показана для людей из группы риска.

Вместе с этим мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекцией после введенного локдауна улучшилась.

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