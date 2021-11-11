Песков заявил, что дополнительных ограничений по коронавирусу в РФ не планируется

Фото: Администрация президента РФ

На федеральном уровне в России дополнительных ограничений по поводу коронавируса не планируется. Регионы могут сами вводить меры, если присутствует необходимость. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Будет усиленное распространение инфекции, будет растущее количество заболевших, растущее количество госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции и будут дополнительные меры. В зависимости от целесообразности, в зависимости от ситуации каждый регион будет принимать, — передает его слова РИА Новости.

Песков отметил, что тема введения QR-кодов на транспорте на вчерашнем совещании у президента РФ Владимира Путина не обсуждалась.

— Нет, не обсуждалась, — заявил пресс-секретарь.

Он также рассказал, когда возможна полная отмена QR-кодов. Это произойдет только после окончания пандемии. В настоящее время наблюдаются скачки заболеваемости в некоторых европейских странах. Пандемия еще не побеждена и остается очень серьезной угрозой.

8 ноября стало известно, что РЖД могут ввести систему обязательных QR-кодов для пассажиров поездов. Предполагается, что «в соответствии с планируемым решением правительства России об обязательной проверке перевозчиком QR-кода пассажира о вакцинации» на все устройства контроля электронных билетов нужно установить специальное программное обеспечение, а проводникам выдать инструкции. Однако официального комментария от РЖД пока не поступало.