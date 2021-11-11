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Елена Малышева объяснила, как лечить коронавирус на дому

Анна Михалюк

Общество
Елена Малышева объяснила, как лечить коронавирус на дому
Фото: Youtube / Жить Здорово!

Известная врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как нужно лечиться от коронавируса дома.

Она отмечает, что ковид у большей части населения протекает в легкой форме, таких пациентов обычно не госпитализируют. Если, несмотря на назначенное врачом лечение, человек начинает замечать, что у него появляется одышка, нужно снова обратиться к доктору и рассказать о возникшем симптоме.

— Если человек начал задыхаться — дело плохо, ему нужна помощь. В этом случае точно нужны врач и госпитализация. Если все проходит в легкой форме, то нужно лечиться как при ОРВИ, — рассказала врач в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Малышева пояснила, что в больницах препаратом номер один от коронавируса стали антикоагулянты и гормон дексаметазон.

— У нас очень хорошие клинические рекомендации Минздрава, и любой врач может ими воспользоваться. Сейчас есть полная ясность в вопросе, как лечить коронавирус, — сказала врач. — Антикоагулянты серьезно разжижают кровь, а жидкая кровь — это не всегда благо. Поэтому правило такое: антикоагулянты назначает врач. Если лечение проходит на дому, обычно эти препараты назначаются людям из группы риска.

Ранее Малышева рассказала, почему локдаун, по ее мнению, является не самой эффективной мерой профилактики коронавируса.

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