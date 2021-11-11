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Оперштаб сообщил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте и в магазинах

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Оперштаб сообщил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте и в магазинах
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Об этом стало известно в четверг, 11 ноября.

Предполагается, что данная мера будет действовать до июня следующего года.

После 1 февраля 2022 года предоставлять ПЦР-тест на входе в вышеуказанные места смогут только те граждане, у которых будет медотвод от вакцинации.

При этом на общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины законопроект не распространяется.

Второй проект вносит изменения в правила покупки билетов на самолеты и поезда. Проектом предусматривается внедрение системы QR-кодов на междугородных и международных рейсах. Те туристы, которые приобрели билеты, но не смогут ими воспользоваться из-за отсутствия у них кода, смогут вернуть полную сумму от покупки в течение тридцати суток, пишет ТАСС.

При этом в четверг, 11 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне в России дополнительных ограничений по поводу коронавируса не планируется. Регионы могут сами вводить меры, если присутствует необходимость. Представитель Кремля отметил, что тема введения QR-кодов на транспорте на вчерашнем совещании у президента РФ Владимира Путина не обсуждалась.

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