С начала года более двух тысяч машин без номеров эвакуировали с улиц Москвы

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Более двух тысяч машин без номерных знаков эвакуировали с улиц столицы. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

Самой популярной маркой среди эвакуированных автомобилей стала BMW. Более 300 машин этой марки эвакуировали с улиц города. Следом за ней идут Mercedes-Benz и Kia — более 250 и 170 машин соответственно, говорится в сообщении.

В пресс службе также отметили, что чаще всего с начала года за своей машиной на эвакуационную стоянку приезжал владелец BMW. Он пять раз посетил спецстоянку, так как продолжал парковаться без номеров. По три раза за своими машинами приезжали владельцы авто марок ГАЗ и Mercedes-Benz. Кроме того, еще 39 автолюбителей приезжали за своими машинами по два раза, передает агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве уточнили, что автомобили, припаркованные на улице без номеров или с подложными номерами, согласно регламенту антитеррористической комиссии Москвы, перемещаются на специализированные стоянки. Там они проходят проверку правоохранительными органами. Если автомобиль оказывается безопасным, то владелец может забрать его, не оплачивая перемещение и хранение.

11 ноября стало известно, что в проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) внесли несколько новых норм. Среди них временное лишение водительских прав до решения суда и штраф до 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановить транспортное средство во время погони.