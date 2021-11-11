Елена Малышева рассказала, что должно быть в аптечке у каждой семьи

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Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, что должно находиться в домашней аптечке.

— Жаропонижающие и они же обезболивающие — это одна группа препаратов. Парацетамол разрешен всем, включая беременных и кормящих. Он имеет критерий безопасности «А», то есть безопасен для мамы и плода. Нужно иметь в наборе любой антигистаминный препарат и препарат от поноса. Это все безрецептурные препараты. Если это пожилые люди, то что-то экстренное типа нитроглицерина и сердечного аспирина, — посоветовала врач в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Также доктор рекомендовала при подготовке к путешествиям за границу уделить особое внимание сбору аптечки, так как огромное количество препаратов там отпускается только по рецепту врача.

— Нужно взять с собой антибиотики, потому что там вы их не купите.

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