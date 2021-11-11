Юрий Стоянов рассказал, как встреча с Ильей Олейниковым изменила его жизнь

Фото: Youtube /ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Актер Юрий Стоянов поделился воспоминаниями о своем близком друге Илье Олейникове, с которым он проработал много лет. Актера не стало 11 ноября 2012 года.

— Любое 11 ноября, когда бы это ни происходило, — очень грустный для меня день. Физически моего партнера нет, но мой веселый и грустный диалог с ним продолжается. Чем дальше и чем больше проходит времени, тем больше ты понимаешь, каким замечательным товарищем, потрясающим надежным другом был Илюша, — отметил Стоянов в комментарии Nation News.

По словам артиста, Олейников был незаменимым партнером. Стоянов рассказал, что за долгие годы дружбы Олейников не раз выручал его и спасал из серьезных ситуаций.

Он также добавил, что знакомство с Олейниковым полностью изменило его жизнь.

— Моя творческая жизнь делится на момент до встречи с Илюшей и после. Наша встреча изменила нашу с ним жизнь — мы стали счастливыми артистами, — отметил он.

До этого Юрий Стоянов оценил состояние российского телевидения.