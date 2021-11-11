Объявлен победитель архитектурного конкурса на лучший проект Южного порта

Проект благоустройства Южного речного порта / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Южный порт – грузовой причал Карта всех событий

Международный архитектурный конкурс на лучший проект застройки территории московского Южного порта завершился. Победило в конкурсе японское архитектурное бюро Nikken Sekkei. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузецов.

По его словам, Nikken Sekkei предложило построить на территории Южного порта почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В проекте архбюро 350-метровый небоскреб, театр, два центра искусства, парящий ресторан, крытые авеню, а также стеклянный атриум и паромные и яхтенные причалы. Кроме этого, в Южном порту планируют обустроить центральную плазу, эспланаду, спортивный и общественные парки.

Кузнецов отметил, что японское бюро блестяще справилось с их задачей. Теперь в соответствии с их концепцией в дальнейшем будет развиваться эта территория. Архитектор также отметил, что считает это огромным шагом вперед для всей Москвы.

— Инвесторы отнеслись очень ответственно к этой площадке, работали в постоянном контакте с городом, — заявил Кузнецов.

Уточняется, что вдоль реки будут выстроены 16 жилых башен (высотой от 90 до 200 метров), четыре башни апарт-отеля и один офисный небоскреб. Первые этажи и стилобаты зданий займет в основном торговля, а также социальные учреждения, деловая жизнь будет сосредоточена в офисном небоскребе, а все остальные высотки станут премиальным жильем.

В центре нового района возведут «ворота города» с транспортно-пересадочным узлом мирового класса. Это превратит Южный порт в одну из важнейших точек деловой и социальной активности Москвы, отмечается в сообщении.

До этого, 7 ноября, Сергей Кузнецов рассказал, что проект Центра биогеохимических и информационных технологий при Институте океанологии имени Ширшова Российской академии наук (РАН) согласовали в Москомархитектуре.