Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Объявлен победитель архитектурного конкурса на лучший проект Южного порта

Евгений Белоусов

Город
Объявлен победитель архитектурного конкурса на лучший проект Южного порта
Проект благоустройства Южного речного порта / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Россия, Москва, Южный порт – грузовой причал Карта всех событий

Международный архитектурный конкурс на лучший проект застройки территории московского Южного порта завершился. Победило в конкурсе японское архитектурное бюро Nikken Sekkei. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузецов.

По его словам, Nikken Sekkei предложило построить на территории Южного порта почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В проекте архбюро 350-метровый небоскреб, театр, два центра искусства, парящий ресторан, крытые авеню, а также стеклянный атриум и паромные и яхтенные причалы. Кроме этого, в Южном порту планируют обустроить центральную плазу, эспланаду, спортивный и общественные парки.

Кузнецов отметил, что японское бюро блестяще справилось с их задачей. Теперь в соответствии с их концепцией в дальнейшем будет развиваться эта территория. Архитектор также отметил, что считает это огромным шагом вперед для всей Москвы.

— Инвесторы отнеслись очень ответственно к этой площадке, работали в постоянном контакте с городом, — заявил Кузнецов.

Уточняется, что вдоль реки будут выстроены 16 жилых башен (высотой от 90 до 200 метров), четыре башни апарт-отеля и один офисный небоскреб. Первые этажи и стилобаты зданий займет в основном торговля, а также социальные учреждения, деловая жизнь будет сосредоточена в офисном небоскребе, а все остальные высотки станут премиальным жильем.

В центре нового района возведут «ворота города» с транспортно-пересадочным узлом мирового класса. Это превратит Южный порт в одну из важнейших точек деловой и социальной активности Москвы, отмечается в сообщении.

До этого, 7 ноября, Сергей Кузнецов рассказал, что проект Центра биогеохимических и информационных технологий при Институте океанологии имени Ширшова Российской академии наук (РАН) согласовали в Москомархитектуре.

Читайте также:
Южный речной портСергей Кузнецовпроект
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Высокая цена потепления

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Черном море — «черные дыры»

Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Все мнения
О проекте