Скульптуры Гоголя и Булгакова откроют на территории усадьбы Васильчиковых

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Торжественное открытие скульптур писателей Николая Гоголя и Михаила Булгаков состоится 12 ноября на территории усадьбы Васильчиковых (Музей военной формы РВИО). Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

В сообщении РВИО литераторы неоднократно посещали усадьбу, история которой известна с 1780-х годов. На ее территории сейчас находятся Музей военной формы и Аллея полководцев.

На церемонию открытия приглашены представитель семьи Булгаковых Сергей Шиловский-Булгаков, руководители музеев и библиотек, а также известные артисты и писатели. Кроме того, гостей церемонии ожидает еще и открытие книжного клуба «Достоевский».

— Так у нас появились «лавочка Гоголя», «лавочка Айвазовского», «лавочка Тютчева». Затем родилась идея установить фигуру Николая Гоголя, который в молодости работал гувернером у детей Васильчиковы и вполне мог сидеть на такой лавочке. А фигура Михаила Афанасьевича Булгакова «приветствует гостей» музея, расположившись на балконе второго этажа в компании огромного кота, — рассказала исполнительный директор Музея военной формы РВИО Елена Синицина.

Кроме того, стало известно, что к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского Главархив Москвы выпустил книгу о жизни писателя в столице.