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Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В понедельник, 15 ноября, в Москве ожидаются минусовая температура и снег. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в центре погоды «Фобос».

Отмечается, что с 16 по 18 ноября погода в столице будет солнечной и сухой, передает РИА Новости.

В четверг, 11 ноября, в Москве облачно. В течение дня есть высокая вероятность дождя и мокрого снега. Об этом ранее сообщили на сайте Гидрометцентра. Днем в столице воздух прогреется от плюс двух до плюс четырех градусов. Однако ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса. Кроме того, синоптики предупредили о возможном образовании гололедицы.

В этот день также наблюдается юго-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью ветер прогнозируется юго-западный, западный. Его скорость составит 5–11 метров в секунду.

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