Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В четверг, 11 ноября, в Москве облачно. В течение дня есть высокая вероятность дождя и мокрого снега. Об этом ранее сообщили на сайте Гидрометцентра. Днем в столице воздух прогреется от плюс двух до плюс четырех градусов. Однако ночью столбики термометров могут опуститься до минус одного градуса. Кроме того, синоптики предупредили о возможном образовании гололедицы.

В этот день также наблюдается юго-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью ветер прогнозируется юго-западный, западный. Его скорость составит 5–11 метров в секунду.