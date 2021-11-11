Экс-солистка «Ранеток» рассказала о домогательствах продюсеров

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Бывшая участница группы «Ранетки» Женя Огурцова призналась в том, что на протяжении многих лет ее и других солисток домогались работники музыкального коллектива.

Она рассказала, что на группу работало множество людей — как мужчин, так и женщин. Однако некоторые работники оказывали особое внимание участницам «Ранеток».

— Никто ничего не говорил родителям. И только после консультации с психотерапевтом спустя 10 лет я решила это рассказать. Все Сережку Мильниченко (продюсера группы — прим. «ВМ») очень любили, он обаятельный мужик. Ты когда с ним познакомишься, ты никогда в жизни не подумаешь, что он может быть диктатором, абьюзером. Лера Козлова, барабанщица, еще в самом начале подходила и говорила, что чувствует от него какое-то особое внимание, он ее подвозит до дома. Я была первой, кто сказал: «Этот человек ничего не может сделать плохого, у него жена!». Я потом очень долго извинялась за это перед ней, — рассказала Огурцова в интервью для YouTube-канала Super.

Также девушка рассказала, что однажды на гастролях в Самаре один из работников коллектива склонял ее к интиму, однако ей удалось убежать. В течение многих лет Женя пыталась не вспоминать эту историю.

— Один из взрослых говорит, чтобы я зашла в номер поговорить. Я пришла. Он дарит мне фаллоимитатор, закрывает номер и говорит: «Давай теперь с нами». Мне было 16, я была невинной девочкой, — рассказала Огурцова.

Напомним, что продюсер группы Сергей Мильниченко в октябре 2009 года женился на одной из солисток «Ранеток» Наталье Щелковой. На тот момент жениху было 43 года, а невесте 19 лет. Сейчас пара воспитывает двух дочерей.

Ранее актриса Алена Яковлева рассказала о домогательствах на «Мосфильме».