Работа двух кафе на востоке Москвы приостановлена по требованию Роспотребнадзора

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Измайловское шоссе, 71А Карта всех событий

По решению суда на 90 суток приостановлена работа кафе «Маргарита» в торговом центре «Измайловский пассаж» и кафе в торгово-развлекательном центре «Семеновский» за несоблюдение мер по профилактике коронавируса. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщила пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

По заявлению Роспотребнадзора, в данных заведениях были установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и невыполнение противоэпидемиологических мероприятий. Кроме этого в кафе были выявлены и нарушения в организации общественного питания.

После проверки были составлены протоколы о временном запрете деятельности, а также протоколы об административном правонарушении.

— Помещения кафе были опечатаны в досудебном порядке, материалы дел переданы в суд, — отмечается в сообщении.

Днем ранее стало известно, что Управление Роспотребнадзора по столице в ходе осмотра выявило многочисленные факты несоблюдения эпидемиологических требований по коронавирусу в частном детском саду «Discovery Лосиный остров» в Погонном проезде. В результате деятельность учреждения приостановили.