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Начался финал детского чемпионата KidSkills в Москве

Евгений Белоусов

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Начался финал детского чемпионата KidSkills в Москве
Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Начались финальные соревнования чемпионата KidSkills для школьников и дошкольников от восьми до 10 лет. Об этом 11 ноября сообщил официальный сайт мэра Москвы.

В финал вышло 914 команд, которым предстоит до 21 ноября побороться за золотую медаль. Кроме того, в этом году в чемпионате впервые появилась специальная семейная категория FamilySkills, в которой соревноваться дети 10–14 лет вместе с родителями. В финал вышли 100 московских семей.

— В жизни обязательно пригодится опыт работы в команде, навыки самопрезентации и четкое понимание того, что победа — это результат приложенных усилий, — передает слова главного эксперта компетенции «Инженерия космических систем», начальника группы дополнительного образования политехнического колледжа имени Н.Н. Годовикова Ларисы Турусовой официальный сайт мэра Москвы.

Она утверждает, что после участия в KidSkills, многие участники продолжают соревноваться в юниорской и взрослой линейке чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills.

Финальные соревнования пройдут очно на площадках колледжей.

Кроме этого, стало известно, что в Москве стартовал конкурс «Доброволец года — 2022», который организовывает московский центр «Патриот. Спорт».

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