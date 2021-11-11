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«Будет великолепно»: Гинцбург поддержал идею о QR-кодах в транспорте

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Будет великолепно»: Гинцбург поддержал идею о QR-кодах в транспорте
Фото: Администрация президента РФ

Идея о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест является великолепной. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург в четверг, 11 ноября.

— Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне это будет великолепно, — рассказал специалист.

Введение системы, по его словам, позволит не допустить распространения новых штаммов коронавируса. Создателей сайтов, продающих фальшивые сертификаты о вакцинации, следует привлекать к уголовной ответственности, приводит слова Гинцбурга РБК.

11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

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После 1 февраля 2022 года предоставлять ПЦР-тест на входе в вышеуказанные места смогут только те граждане, у которых будет медотвод от вакцинации. При этом на общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины законопроект не распространяется.

Второй проект вносит изменения в правила покупки билетов на самолеты и поезда. Проектом предусматривается внедрение системы QR-кодов на междугородных и международных рейсах.

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