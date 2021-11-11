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Синоптики предупредили жителей столичного региона о снегопаде утром 12 ноября

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили жителей столичного региона о снегопаде утром 12 ноября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Утром 12 ноября в Москве и Московской области ожидается снегопад. Однако 13 ноября на смену придут ледяные дожди в некоторых частях региона. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 11 ноября.

Специалист отметил, что на погоду в столице и области в ближайшие дни будет влиять западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения. Из-за этого температура будет выше климатической нормы.

— При этом сохранится пасмурная, сырая с осадками в смешанной фазе погода, — заявил метеоролог.

Так, в пятницу снежный покров достигнет трех сантиметров. Основная масса осадков ожидается с 06:00 до 09:00 утра 12 ноября. Из-за этого видимость ухудшится до полутора тысячи метров.

Ледяной дождь придет в столичный регион в ночь на 13 ноября. Также выпадение осадков прогнозируют в Угранском районе Смоленской области, Ясногорском районе Тульской области, Мосальском и Барятинском районах Калужской области, добавил Евгений Тишковец на странице в социальной сети Instagram.

До этого в центре погоды «Фобос» рассказали, что в понедельник, 15 ноября, в Москве ожидаются минусовая температура и снег.При этом с 16 по 18 ноября погода в столице будет солнечной и сухой.

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