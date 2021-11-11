«Не мой концепт»: глава Минкульта Украины Ткаченко подал в отставку

Фото: Instagram / o.tkachenko.ua

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал, что написал заявление об отставке.

— О причинах. Решение кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИП (министерством культуры и информполитики — прим. «ВМ»), — рассказал чиновник.

Передача Госкино в управление правительства является нелогичной, добавил он. Это не его концепт и ценности, подчеркнул министр.

Предпоследней «каплей» для него стал бюджет на культуру на 2022 год. За время работы в министерстве он успел сделать около половины запланированного, отметил Ткаченко на странице в Facebook.

10 ноября СМИ сообщили, что Ткаченко планирует подать в отставку. Он, как уточняется, узнал о решении постфактум в ходе командировки в Париже.

Госкино должно стать министерством кино, а сама процедура отделения стала «последней каплей» для министра, уверены СМИ. Министру с февраля не утверждают создание отдельных центральных органов исполнительной власти. Ткаченко выступал против обособления Госкино, так как это противоречит логике реформы, начатой еще до его назначения.