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Эксперты рассказали об опасности онлайн-платформы CitizenGo из-за антипрививочных инициатив

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты рассказали об опасности онлайн-платформы CitizenGo из-за антипрививочных инициатив
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

C введением новых защитных мер против COVID-19 в России активизировались проекты, связанные с антивакцинной повесткой. Как сообщает RT, одной из главных в стране онлайн-платформ международного лобби против вакцинации стал сайт для петиций и голосования CitizenGo со штаб-квартирой в Испании.

Как отмечают эксперты, платформа не просто небезобидна, но опасна — как инструмент оказания влияния на формирование общественного мнения граждан и как инструмент вмешательства во внутреннюю политику России.

Так, например, одна из петиций призывает убрать из закона принуждение к прививкам.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ кандидат биологических наук Лариса Попович отметила, что никакого закона о принуждении к прививкам нет.

— В статье 5 закона об иммунизации написано, что каждый может сам решать, вводить ему биологически активный препарат или нет, — отметила она.

По ее словам, люди, отказывающиеся от прививок, не понимают реальной опасности коронавируса, пока не столкнутся с ним.

До этого в Минздраве объяснили слова Мурашко об уголовной ответственности для врачей-«антиваксеров».

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