В Минздраве объяснили слова Мурашко об уголовной ответственности для врачей-антиваксеров

Фото: osminzdrav.ru / Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ

Поведение врачей, которые выступают против прививок от коронавируса, ставят под угрозу жизни и здоровье людей, но изменения в законах для введения ответственности не требуются. Это имел в виду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, когда выступал на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Информация в СМИ о введении уголовной ответственности не соответствует действительности, заявил в среду, 10 ноября, помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

— При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами, — рассказал он РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне решение об обязательной вакцинации от коронавируса не принималось.

Таким образом Песков ответил на вопрос о высказывании директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Он в интервью предложил ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 и внести ее в национальный календарь прививок.

До этого председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса не противоречит Конституции РФ, но реализация этой идеи возможна только через введение соответствующего федерального закона.

9 ноября власти Санкт-Петербурга ввели обязательную вакцинацию всех жителей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Первый укол пожилые петербуржцы должны сделать в срок до 15 декабря, второй — до 15 января.