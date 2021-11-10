Песков заявил, что решение об обязательной вакцинации от коронавируса в РФ не принималось

Фото: Администрация президента РФ

На федеральном уровне решение об обязательной вакцинации от коронавируса не принималось. Об этом в среду, 10 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось, — передает его слова ТАСС.

Таким образом Песков ответил на вопрос о высказывании директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Он в интервью предложил ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 и внести ее в национальный календарь прививок.

До этого председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что введение обязательной вакцинации от коронавируса не противоречит Конституции РФ, но реализация этой идеи возможна только через введение соответствующего федерального закона.

9 ноября власти Санкт-Петербурга ввели обязательную вакцинацию всех жителей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Первый укол пожилые петербуржцы должны сделать в срок до 15 декабря, второй — до 15 января.

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Масштабная вакцинация от коронавируса в РФ началась в январе 2021 года. По данным на 5 ноября, в России первым компонентом вакцины привились 60 004 358 человек, полностью прошли вакцинацию 57 256 745 человек.