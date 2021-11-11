Около 70 жилых домов по реновациии проектируют и возводят на востоке столицы

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В рамках реализации программы реновации жилищного фонда в настоящее время в стадии проектирования и строительства находятся 66 домов в Восточном административном округе (ВАО) Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 11 ноября.

— В Восточном административном округе строят и проектируют 66 жилых домов для переселения по программе реновации: в стадии строительства находится 23 жилых дома, в стадии проектирования — еще 43 объекта, — заявил глава ведомства.

Рафик Загрутдинов отметил, что с момента старта программы реновации на востоке Москвы ввели в эксплуатацию 20 новостроек. Аналогичный показатель за 2021 год уже составил 10 многоэтажек. Дома возвели в столичных районах Перово, Восточное и Северное Измайлово, Гольяново, Ивановский и Метрогород, говорится в сообщении департамента строительства города.

Ранее в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) рассказали, что почти полтора миллиона квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию в Юго-Восточном административном округе столицы с начала 2021 года.

Председатель комитета Игорь Войстратенко уточнил, что в эксплуатацию также сдали 17 жилых домов по программе реновации.