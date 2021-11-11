«Борьба с тупостью»: доктор Мясников оценил идею ввести QR-коды в транспорте

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Введение обязательных QR-кодов для поездок привитых и переболевших граждан на транспорте, посещения кафе и магазинов будет на 50 процентов эффективно как медицинская мера и на 90 процентов как мера принуждения к вакцинации. Об этом «Вечерней Москве» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Информацию о разработке новых мер ранее подтвердили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Предполагается, что система QR-кодов затронет практически все сферы, кроме общегородского транспорта, продовольственных магазинов и аптек. Кроме того, с 1 февраля 2022 года предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на входе в организации, попадающие под ограничения, смогут только те граждане, у которых есть медицинский отвод от вакцинации.

Мясников считает, что введение QR-кодов было бы правильным решением. По его словам, во Франции, например, где живет семья врача, это работает эффективно.

— Там вообще ты ничего не можешь, даже в магазин зайти. Мне по душе такие меры воздействия на людей! Очень по душе! Хватит играться во все это! Надо заканчивать. С эпидемией мы не закончим, а вот с людской тупостью по-другому просто нельзя. А противодействие людей вакцинации и недовольство — это тупость. Вакцинируйтесь, получайте QR-коды и будьте довольны, — высказался медик.

Он констатировал, что из-за граждан, недовольных вакцинацией, сейчас в России от коронавируса погибает больше тысячи человек в день и заболевает более 40 тысяч каждые сутки. В качестве примера он привел Великобританию, где высокий процент вакцинированных от COVID-19.

— На сегодняшний день в Великобритании те же 40 тысяч заболевших в день, но умирают там не 1100 человек, а просто 100. И они все равно недовольны, что у них еще не до конца проведена вакцинация и тоже тормозится процесс. И если человек не понимает, и если это аукается нам такими жертвами, систему QR-кодов надо вводить. А с недовольством граждан этими мерами я вот что советую делать: надо свернуть его в трубочку и засунуть в одно место, — подчеркнул Мясников.

При этом текущую волну коронавируса, отметил доктор, российские граждане «профукали», и с ней уже ничего не сделать, даже если сейчас вакцинироваться. Потому что защита от вируса образуется только через два месяца.

Однако грядет мартовская волна и перед ней надо обязательно сделать прививку, считает он. Иначе в России снова будут фиксировать 40–50 тысяч заболевших в день с большим количеством погибших, заключил Мясников.