Первый в текущем зимнем сезоне снежный покров сформировался в столице

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Жителям Москвы рассказали, что высота снежного покрова после обильных осадков в ночное и утреннее время 11 ноября достигла трех сантиметров. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что устойчивый снежный покров обычно формируется в столице в период с 25 ноября по 2 декабря.

— Снегопад, который начался в Москве в полночь и шел до трех утра, припорошил землю первым белым покрывалом. Так на базовой московской метеостанции Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) высота снежного покрова впервые в сезоне составила один сантиметр, на другой столичной метеостанции, в Балчуге, — три сантиметра, в Тушине — один сантиметр. В Подмосковье больше всего снега насыпало в Наро-Фоминске и Волоколамске — два сантиметра, — уточнил метеоролог.

Евгений Тишковец на странице в социальной сети Instagram заключил, что выпавший снег скорее всего растает до конца текущей недели из-за потепления и дождя.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что предстоящая зима в России будет мягкой, с большим количеством снега, а температура воздуха в среднем установится на несколько градусов выше нормы.