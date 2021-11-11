Показавшего Зеленскому неприличный жест депутата обвинили в хулиганстве

Фото: president.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в хулиганстве депутату Верховной рады за оскорбление высших должностных лиц государства. Об этом сообщается 11 ноября на официальном сайте ведомства.

Ранее в ноябре стало известно, что депутат Верховной рады Гео Лерос, исключенный из партии «Слуга народа», показал неприличный жест в сторону президента Украины Владимира Зеленского и его помощника.

— Народному депутату предъявлено обвинение в хулиганстве в стенах парламента. Он подозревается в грубом нарушении общественного порядка. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, — говорится в сообщении ГБР.

В ведомстве уточнили, что парламентарий оскорбительно высказывался о президенте Украины и никак не реагировал на замечания председательствующего. После того как депутату отключили микрофон, он продолжил нелестно высказываться о высших должностных лицах государства.

После оскорблений народный депутат показал непристойный жест президенту страны, так как осознавал, что в сессионном зале Верховной рады Украины не присутствуют журналисты, а также не ведется видеосъемка.

В ГБР добавили, что депутату грозит штраф до 4 тысяч не облагаемых налогом минимальных доходов или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы до пяти лет.

3 ноября Рада уволила со своих должностей пятерых министров. Так, лишился поста вице-премьер министр экономики Алексей Любченко.

Рада поддержала и отставку заместителя премьер-министра, министра по вопросам неподконтрольных территорий Алексея Резникова. Отправлен в отставку и министр обороны Андрей Таран.