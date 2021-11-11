Роспотребнадзор опечатал кальянную на северо-востоке Москвы из-за нарушений по COVID-19

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Космонавтов, 8 Карта всех событий

Столичное управление Роспотребнадзора временно остановило деятельность кальянной-бара «Лайк-Смок» на улице Космонавтов в Северо-Восточном административном округе (СВАО) города из-за несоблюдения ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 11 ноября.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в заведении многочисленные нарушения требований по COVID-19. Сотрудники кальянной не контролировали ношение средств индивидуальной защиты посетителями, не обеспечивали необходимый запас масок и перчаток в зале и складских помещениях, игнорировали правила социального дистанцирования и не производили уборку и дезинфекцию полов и поверхностей в заведении.

— В ходе осмотра было установлено, что кальянная-бар продолжает функционировать, несмотря на указ мэра Москвы (не приостановлен доступ посетителей в помещения бара),а также запрет на курение кальянов в общественных местах... Кроме того, в кальян-баре был установлен ряд грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований, — заявили в пресс-службе.

В результате представители ведомства составили соответствующие административные протоколы и временно запретили деятельность кальянной.

— Материалы дела направлены в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности заведения на срок до 90 суток, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Роспотребнадзор опечатал 132 кальянные в Москве с начала года за нарушение противоэпидемических мер.